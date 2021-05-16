Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales 73. yılında Nekbe'yi andı
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales 73. yılında Nekbe'yi andı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales 73. yılında Nekbe'yi andı
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, İsrail'in 1948'de işgal ettiği topraklardan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle anılan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılında Filistinlilerin yurtlarına geri dönme davasına destek verdi.

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, İsrail'in 1948'de işgal ettiği topraklardan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle anılan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılında Filistinlilerin yurtlarına geri dönme davasına destek verdi.

Morales, Twitter hesabından, Filistin bayrağı taşıyan bir gencin fotoğrafını paylaşarak Nekbe'nin 73. yılını andı.

Morales, paylaşımında, "Filistin halkına yapılan zulüm ve onların topraklarından edilmesi, Nekbe'nin 73. yılında, yurtlarına dönme hakkı için verdikleri kararlı mücadelede Filistinli kardeşlerimizi saygıyla anıyor ve onlara yapılan adaletsizliği kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Nekbe günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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