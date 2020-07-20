Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu, Mersin'den KKTC'ye yüzerek bayrak taşıdı Tüzmen: Biz, Türklere uygulanan haksız izolasyonların ortadan kalkması için bir farkındalık yaratalım istedikKöpek balığı saldırılarından ayak bileklerine taktıkları mıknatıs ile korundularSefa KARAHASAN, LEFKOŞA - DEVLET eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı...

Tüzmen: Biz, Türklere uygulanan haksız izolasyonların ortadan kalkması için bir farkındalık yaratalım istedik Köpek balığı saldırılarından ayak bileklerine taktıkları mıknatıs ile korundular Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA - DEVLET eski Bakanı DALGALARLA MÜCADELE EDİLDİDenizde zorlu bir mücadele verildiğine dikkat çeken Tüzmen, "Gece çok zor geçti. Hem rüzgar hem de büyük dalgalarla mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.Denizanalarının da yüzerken bazı arkadaşlarına zarar verdiğini ifade eden Tüzmen, "Bir ekip olarak yüzülmedi. Her arkadaşımız bayrak yarışı gibi birer saat yüzdük. Dönüşümlü yüzmeler sonucunda yaklaşık kişi başı 8 saat 30 km yüzmüş olduk. Bir buçuk günde de yüzmeyi tamamladık" şeklinde konuştu.KÖPEK BALIKLARINDAN MIKNATIS İLE KORUNDULARTüzmen ayrıca, köpek balığı saldırısından korunmak için geceleri ayak bileklerine manyetik sinyal yayan mıknatıs taktıklarını söyledi.Kürşad Tüzmen, "Köpek balıkları mıknatısta sıkıntı yaşıyorlarmış. Ben de o yüzden ayağıma mıknatısı taktım. Ağır ve güzel bir mıknatıstı. Bizi köpek balıklarına karşı korusun diye geceleri taktık" dedi.BAŞBAKAN KARŞILADIÖte yandan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kürşad Tüzmen ile 5 sporcuyu sahilde karşıladı.Tatar, burada yaptığı açıklamada, Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümünde Tüzmen ve arkadaşlarının KKTC'ye yüzmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.Tatar, "Tüzmen ve arkadaşlarının yüzerek KKTC'ye gelmesini memnuniyetle izledik. Burada bir de mesaj verilmiş oldu. Bizlerin var olabilmesi için bu denizler bizlerindir, bizlerin olması lazım. Bu coğrafyada bağımsız, hür olarak yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiyemiz her zaman yanımızda olmuştur. Olmaya da devam ediyor" diye konuştu. Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA - DEVLET eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzdü. Tüzmen ve arkadaşları köpek balıklarının saldırısından korunmak için ayaklarına manyetik sinyal yayan mıknatıs taktı.Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzdü. Tüzmen ve beraberindekiler, adaya ulaştıklarında KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine Türk bayrağı verdi.Kürşad Tüzmen ile milli yüzücü dün KKTC'ye kulaç atmadan önce saat 06.30'da Anamur İskelesi'nde bayrak töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Başkan Yardımcıları Ahmet Çetin, Türkan Kasapoğlu ile vatandaşlar katıldı. İlçe protokolü, KKTC'ye götürülecek olan Türk bayrağını öptükten sonra yüzücülere verdi.BAYRAK TESLİM EDİLDİYüzücüler, Türk bayrağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim etti.Tüzmen ve 5 arkadaşı, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nda yer alan "Ç-128"in savaş gemisinin yanından KKTC'ye çıktı. Tüzmen ve arkadaşlarını, Girne Yeni Liman'da Zafer Rıhtımı'nda KKTC Başbakanı Ersin Tatar karşıladı.Denizden çıktıktan sonra basına "İyi bir ekiple KKTC'ye geldik. Bir gölün karşı tarafından buraya geldik" diyen Tüzmen, "Bir Türk gölüdür Akdeniz. Petrol rezervleri, hidrokarbon rezervlerinin üstünden geldik. Biz, Türklere uygulanan haksız izolasyonların ortadan kalkması için bir farkındalık yaratalım istedik" ifadelerini kullandı.Denizde zorlu bir mücadele verildiğine dikkat çeken Tüzmen, "Gece çok zor geçti. Hem rüzgar hem de büyük dalgalarla mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.Denizanalarının da yüzerken bazı arkadaşlarına zarar verdiğini ifade eden Tüzmen, "Bir ekip olarak yüzülmedi. Her arkadaşımız bayrak yarışı gibi birer saat yüzdük. Dönüşümlü yüzmeler sonucunda yaklaşık kişi başı 8 saat 30 km yüzmüş olduk. Bir buçuk günde de yüzmeyi tamamladık" şeklinde konuştu.Tüzmen ayrıca, köpek balığı saldırısından korunmak için geceleri ayak bileklerine manyetik sinyal yayan mıknatıs taktıklarını söyledi.Kürşad Tüzmen, "Köpek balıkları mıknatısta sıkıntı yaşıyorlarmış. Ben de o yüzden ayağıma mıknatısı taktım. Ağır ve güzel bir mıknatıstı. Bizi köpek balıklarına karşı korusun diye geceleri taktık" dedi.Öte yandan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kürşad Tüzmen ile 5 sporcuyu sahilde karşıladı.Tatar, burada yaptığı açıklamada, Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümünde Tüzmen ve arkadaşlarının KKTC'ye yüzmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.Tatar, "Tüzmen ve arkadaşlarının yüzerek KKTC'ye gelmesini memnuniyetle izledik. Burada bir de mesaj verilmiş oldu. Bizlerin var olabilmesi için bu denizler bizlerindir, bizlerin olması lazım. Bu coğrafyada bağımsız, hür olarak yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiyemiz her zaman yanımızda olmuştur. Olmaya da devam ediyor" diye konuştu. Tüzmen ve arkadaşları, yanlarında getirdikleri Türkiye Bayrağı'nı Başbakan Tatar'a teslim etti. Tatar da, ekibe KKTC bayrağı hediye etti. Kaynak: DHA