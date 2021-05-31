ESK, arz fazlası süt için üreticiye bugüne kadar 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptı
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ESK, arz fazlası süt için üreticiye bugüne kadar 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptı

ESK, arz fazlası süt için üreticiye bugüne kadar 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, arz fazlası çiğ sütü üreticiden alarak değerlendirdiklerini belirterek, "Devlet olarak üreticilerimizin alın terini korumak bizim temel vazifemizdir.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, arz fazlası çiğ sütü üreticiden alarak değerlendirdiklerini belirterek, "Devlet olarak üreticilerimizin alın terini korumak bizim temel vazifemizdir. Bu hususta süt üreticilerimize bugüne kadar yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Uzun, Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) aldığı kararla 1 Haziran'ın Dünya Süt Günü olarak kutlandığına, sütün önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarımsal faaliyetlere ve gıda üretimine olan etkilerinden üreticileri korumak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerine işaret eden Uzun, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla nisan ayında süt müdahale alımlarına başladıklarını kaydetti. Uzun, 2016'dan bu yana sürdürülen süt regülasyon alımlarına da devam ettiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde ve kotalarda birlikler, kooperatifler aracılığıyla arz fazlası sütü üreticiden aldıklarını aktaran Uzun, bu sütlerden yağsız süt tozu ile yüzde 65'lik pastörize krema üretildiğini, üretim fazlası veya pazarlanamayan sütlerin değerlendirildiğini ifade etti.

Uzun, devlet olarak üreticinin alın terini korumanın temel vazifeleri olduğuna ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hususta süt üreticilerimize bugüne kadar yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapılmıştır. Ülkemizde yeterli miktarda süt ürünleri tüketimine katkı sağlamak ve süt üreticilerimize yeni pazar oluşturmak amacı ile ESK olarak projeler geliştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı genç nesillerimizin sağlıklı beslenmeleri için süt ve süt ürünlerini daha fazla tüketmeleri temennisiyle tüm tüketicilerin, tüm süt üreticilerimizin Dünya Süt Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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