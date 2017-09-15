Eşinin 16 Yaşındaki Kuzenine Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa 21 Yıl Hapis

DİYARBAKIR'da, hamile eşinin 16 yaşındaki kuzenini, hastaneye ziyarete geldikten sonra eve bırakma bahanesiyle kaçırıp, 46 gün boyunca zorla yanında tutarak defalarca cinsel istimarda bulunmakla suçlanan 33 yaşındaki Ö.K., 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İddianameye göre 21 Haziran 2014 tarihinde 16 yaşında olan G.K., hamile olan kuzenini ziyaret etmek için Kadın Doğum Hastanesi'ne gitti. Ziyaretin ardından kadının eşi Ö.K., G.K.'yı evine bırakma bahanesi ile otomobiline bindirdi. Ö.K., daha sonra iddiaya göre kızın el ve ayaklarını bağlayarak, zorla Dicle İlçesi'nde bulunan kendi babasının evine götürdü. 46 gün boyunca kızı yanında tutan ve değişik yerlere götüren şüpheli, bu sürede kıza birden fazla kez cinsel istismarda bulundu.



Kızın ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Ö.K. ve mağdur G.K. bir yol kontrolü sırasında yakalandı. Bulunduktan sonra sağlık kontrolüne gönderilen mağdurun cinsel istismara uğradığına dair bulgulara rastlanırken, şüpheli Ö.K. tutuklandı.



'MAĞDURUN İFADESİ DIŞINDA DELİL YOK'



Soruşturmayı 9 Ekim 2014 tarihinde tamamlayan savcılık, tutuklandıktan 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli Ö.K. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 14 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.



İddianamede, dosyada mağdurun ifadesi dışında somut bir delil olmamasına rağmen, cinsel istismar suçlarının somut delillerle ilişkilendirilmesinin neredeyse imkansız olduğu kaydedildi. Olayı aydınlatıcı tanık ifadelerinin de bulunmadığını belirten savcı, mağdurun şüpheliyi suçlaması için bir menfaatinin de bulunmadığını ifade etti.



'RIZASI VARDI' SAVUNMASI



İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık Ö.K.'nin yargılaması Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde mağdur ile akraba olduğunu belirten Ö.K., "Yaklaşık bir yıldır görüşüyoruz. Eşim hamile olduğu için, mağdur yanında refakatçi kalıyordu. Birlikte kaçmaya karar verdik. Daha sonra gittiğimiz yerlerde rızası dahilinde ilişki yaşadık. Kendisiyle 46 gün kendi rızasıyla çok kez ilişkiye girdim. Kesinlikle zorla alıkoymadım" dedi.



Mağdur G.K. ise sanığın kendisini zorla götürüp alıkoyduğunu ve sayısını hatırlamadığı kez ilişkiye girdiğini anlattı.



Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ö.K.'yi 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza oranında 3 kez artırım yapıldığını ve herhangi bir indirim yapılmadığını belirten mahkeme heyeti, sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. - Diyarbakır