Eşi, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Son Fotoğrafını Paylaştı

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, eşi Başak Demirtaş ziyaret etti.

"BANA PROJELERİNİ ANLATTI"

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan kocasını ziyaret eden Başak Demirtaş bir de fotoğraf paylaştı. Eşi ile masada otururken çekilen fotoğraflarını paylaşan Başak Demirtaş görselin altına da şu notu düştü:

Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)

Başak Demirtaş geçen hafta da eşini ziyaret etmiş ve bunu bir video ile duyurmuştu. Demirtaş o video da şunları söylemişti:

GEÇEN HAFTA DA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı adayımız herkese selam söyledi. Akşam mitingi var, hepimizi temsilen bir kişi katılıyor.

Cumhurbaşkanı adayımızla şimdi cezaevi görüşünden çıktım. İçeride seçim kampanyasına dair çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Bugün de çok sayıda röportaj cevaplamış. Akşam da Abdullah Bey'e (Abdullah Zeydan) miting yapacakmış. Ona da sabır diliyorum. Tüm halkımıza çok selamları var.