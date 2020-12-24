Gravür sanatçısı Aliye Berger kimdir? Aliye Berger eserleri, hayatı ve biyografisi! Aliye Berger kaç yaşında, neden öldü?

Google, Doodle'da önemli isimleri ve özel günleri unutmuyor. Ünlü ressam Aliye Berger unutulmayan isimlerden oldu. Peki, Aliye Berger kimdir? Aliye Berger kaç yaşında, nereli? Aliye Berger eserleri neler? Aliye Berger neden, kaç yaşında öldü? Aliye Berger hakkında merak edilenleri sizler için derledik!

Zaman zaman toplum açısından önemli şahsiyetlerin hayatını Doodle yapan Google, bu defa da Aliye Berger'i Doodle yaptı. Peki, Aliye Berger kimdir? Aliye Berger mesleği ne, kaç yaşında, nereli? Aliye Berger ne zaman öldü? İşte, Aliye Berger'in merak edilenleri…

ALİYE BERGER KİMDİR?

Türk gravür ve grafik sanatçısı Aliye Berger 1903'te İstanbul'da doğdu.

Babası Şakir Paşa, amcası sadrazam Cevad Paşa'dır. Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı), Fahrünnisa Zeid, Füreya Koral, Nejat Melih Devrim, Şirin Devrim gibi yazar ve sanatçıların yetiştiği bir ailenin üyesi olan Aliye Berger, okuma yazmaya çok küçük yaşlarda, özel bir eğitimle başladı.

İlk öğrenimini tamamladıktan sonra. Notre-Dame de Sion'a girdi. Okulu Birinci Dünya savaşında kapanınca, öğrenimini bir başka özel Fransız okulunda tamamladı.

Resim ve piyano dersleri aldı. Tanınmış virtüöz ve eğitimci Karl Berger'le tanışıp evlendi. 1935-1939 yılları arasında Paris'te ablası Fahrünnisa Zeid'in konuğu olarak sanat hareketlerini izledi. Londra'da üç yıl süreyle John Buckland Wright'ın atölyesinde gravür tekniği üstüne yoğun çalışmalar yaptı. 1951'de 140 parça gravürle Türkiye'ye dönerek, İstanbul Fransız Konsolosluğu'nda ilk kişisel ser-gisini açtı.

Sonraki yıllarda gravürü yaygınlaştırmak amacıyla, bu teknikle yılbaşı tebrik kartları yaptı. 1954'te İstanbul'da toplanan ve aralarında Herbert Read, Paul Fierens, Lionello Venturi gibi eleştirmenlerin bulunduğu uluslararası bir kongre nedeniyle düzenlenen yarışmada birincilik ödülü, ertesi yıl katıldığı Tahran bölgesel Bienali'nde ikincilik ödülü kazandı. İstanbul, Ankara, Londra, Paris, Viyana, Ravalpindi, İslamabad'da kişisel sergiler açtı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergiye katıldı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, Viyana Albertina Müzesi'nde ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. 1972 yılında son sergisini İstanbul Taksim Galerisi'nde düzenleyen ve aynı yıl sergiyi Ankara'ya götüren sanatçının ölümünden sonra, 1975'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi salonlarında geniş bir retrospektif sergisi düzenlendi.

ALİYE BERGER ESERLERİ: SANAT ANLAYIŞI

Aliye Berger'in gravürleri, kendi deyimiyle yaşamda her şeyi "renkli gören, yaşamayı en büyük coşku ve aşk olarak kabul eden bir anlayışın ürünleridir. Gravürün 1960 yıllarında sevilip yayılmasında etkili olan yapıtlarında Aliye Berger, kasap kağıdı, zımpara kağıdı gibi alışılmamış gereçler kullanmıştır.

Konularını, kendi çevresindeki oluşumlardan ve yaşamın bütünü içinden seçmiştir. Görüp yaşadığı konular çevresinde zengin bir imgeler dünyası oluşturan Aliye Berger'in gravürlerinde, özellikle seçilmiş ve üstünde ısrarla durulmuş konulardan çok, günübirliğine değişen, sanatçıyı ilgilendirdiği ölçüde görsel anlam kazanan görüntüler egemen olmuştur.

Bunları birleştiren tek özellik sanatçının yaşama bağlılığı ve çevresiyle birlikte düşünme tutkusudur. İlk bakışta kendilerini ele vermeyen yapıtlarında dış dünyanın görüntülerinden esinlenilmiş olmakla birlikte, bu görünlüler hazır birer motif gibi kullanılmamıştır. İç dünyanın biçimlendirici karmaşası, önüne geçilmez bir coşkunun yaratma ve yorumlama çabasının hazırlayıcı öğesi olmuştur. Gravürde, renkli ve siyah-beyaz özgün baskıda coşkulu, verimli bir dönemin başlıca temsilcilerinden olan Aliye Berger Türkiye'de gravür sanatının zenginleşmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.

ALİYE BERGER NEDEN DOODLE OLDU?

Bugün ALiye Berger'in 117. doğum yıl dönümü. Gogle Bu güne özel Doodle yaptı.