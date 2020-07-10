Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı
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Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı Minibüslerde tıka basa yolculuk devam ediyor Tüm uyarılara rağmen minibüslerin tıka basa dolu olduğu görüldü Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu...

10.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:34

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

Minibüslerde tıka basa yolculuk devam ediyor

Tüm uyarılara rağmen minibüslerin tıka basa dolu olduğu görüldü

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Esenyurt'ta minibüslere yönelik yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik uygulama ekipler amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tıka basa yolcu alan minibüsler durdurularak gerekli cezai işlemler uygulandı. Esenyurt'ta uygulama yapan ekipler, durdurdukları 6 minibüs sürücüsüne, ayakta yolcu taşıma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme suçlarından dolayı, il Hıfzısıhha kanununa muhalefetten 3150 TL, ayakta yolcu taşımaktan ise 104 TL para cezası uyguladı.

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

Kaynak: İHA

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