ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
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ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan gençler, polisin geldiğini görünce, panik ile sağa sola kaçtı.

ESENYURT'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan gençler, polisin geldiğini görünce, panik ile sağa sola kaçtı. Gençlerin kaçışları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla Esenyurt'ta bir grup genç taraftar, kutlama için sokağa koştu. Ellerinde meşaleler taşıyan, yüksek sesle müzik açan ve marşlar söyleyen gençler, sokağa

giren zırhlı polis aracını görünce kaçmaya başladı. Sağa sola kaçışan gençlerden biri ise, polis aracına yolu açmak için kendi aracının direksiyonu başına geçti. Ancak panik halinde sürdüğü aracıyla kaldırıma çarptı. Bu sırada bir baba, sokaktaki çocuğunu alıp, eve götürdü. Gençlerin polisten kaçmaları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Görüntülerde zırhlı polis aracının sokağa girişi, paniğe kapılan sürücünün kaldırıma çarpması ve sokaktakilerin evlerine kaçmaları görülüyor. Adı öğrenilemeyen babanın çocuğunu alıp eve götürmesi de görüntülerde yer aldı.

ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA - Haberler
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