Esenyurt'ta kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandılar

ESENYURT 'ta, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile denetim noktası kuruldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan noktada, 27 ABZ 032 plakalı otomobilin içinde bulunan kişilerden şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurdu. Araç içindeki 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 901 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden birine ise koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. 3 şüpheli Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'ne götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı