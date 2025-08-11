Esenler Erokspor Adana Demirspor hangi kanalda? Esenler Erokspor Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Esenler Erokspor Adana Demirspor TFF 1. Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Esenler Erokspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Esenler Erokspor Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Esenler Erokspor Adana Demirspor maçı yayın bilgisi!

ESENLER EROKSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Adana Demirspor maçı beIN Sports 2'den ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Esenler Erokspor Adana Demirspor maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Esenler Erokspor Adana Demirspor maçını izleyebilirsiniz.

ESENLER EROKSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor Adana Demirspor maçı bu akşam saat 21.30 başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

