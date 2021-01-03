Esenler'de oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
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Esenler'de oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

03.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 03.01.2021 21:21

Esenler'de otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Esenler'de otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis, 28 Aralık'ta H.T.S'nin oto tamircisine bıraktığı 1974 model aracının park halinde olduğu Namık Kemal Mahallesi Yıldız Caddesi'nden çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucu olayı E.M. (17) ve B.I'nın (17) gerçekleştirdiği tespit edildi, araç da Güngören'de terk edilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenler'de gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler'de oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
Esenler'de oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
Esenler'de oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
Esenler'de oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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