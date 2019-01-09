ESBAŞ, Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi için araziyi belirledi

Türkiye'nin işlem hacmi en yüksek serbest bölgelerinden olan Ege Serbest Bölgesi'nin kurucu ve işleticisi ESBAŞ, geçen yıl Ticaret Bakanlığı ile ön protokolünü imzaladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulacağı araziyi belirledi. Hedef 2 yıl içinde ilk kazmayı vurmak.