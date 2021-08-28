Esat Delihasan antrenman salonu açıldı
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Esat Delihasan antrenman salonu açıldı

Esat Delihasan antrenman salonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karate Federasyonu Başkanı Merhum Esat Delihasan'in isminin verildiği antrenman salonu açıldı.

Karate Federasyonu Başkanı Merhum Esat Delihasan'in isminin verildiği antrenman salonu açıldı.

Kadir Has Stadyumu altında bulunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu içerisinde yer alan antrenman salonuna korana virüs nedeniyle hayatını kaybeden Karate Federasyonu Başkanı merhum Esat Delihasan'ın ismi verildi. Açılış öncesinde Teknofestte finale kalan Gençlik Merkezinin Projesi hakkında bilgi alan protokol üyeleri gençleri tebrik ederek, başarılar diledi. Antrenman salonu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri tarafından açıldı.

Protokol üyeleri, kurdele keserek yeni açılan salonu gezdi. Sporcuların gösterilerini izleyen Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dart oynadı. Protokol daha sonra havalı tabanca antrenmanı yapan sporcularla sohbet ederek havalı tabanca ile atışı da yaptı. - KAYSERİ

Esat Delihasan antrenman salonu açıldı
Esat Delihasan antrenman salonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esat Delihasan antrenman salonu açıldı - Haberler Spor
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