Esad Rejiminden İdlib Açıklaması: Sonuna Kadar Gideceğiz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Muallim, "Batılı güçler, El Nusra yeni adıyla Fetih el Şam militanlarını kurtarmak amacıyla tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Suriye'ye üçlü ABD, İngiltere, Fransa saldırı düzenlemeye çalışıyor. Bu üçlü saldırı düzenlensin ya da düzenlenmesin, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Olası saldırı, sonuna kadar gitme ve Suriye'yi militanlardan temizleme kararlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi.