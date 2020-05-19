Esad, kuzeni Makhlouf'ın varlıklarına el koydu
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Esad, kuzeni Makhlouf'ın varlıklarına el koydu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan kuzeni Rami Makhlouf'un varlıklarına el koyma kararı aldı.

Esad, kuzeni Makhlouf'ın varlıklarına el koydu
19.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:33

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan kuzeni Rami Makhlouf'un varlıklarına el koyma kararı aldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, bir zamanlar kendini destekleyenler arasında yer alan iş adamı kuzeni Rami Makhlouf'a baskısı devam ediyor. Kuzeni ile yaşadığı vergi krizini tırmandıran Esad, Makhlouf'un varlıklarına el koyma kararı aldı. Rejim, Suriye ekonomisinin büyük bir kısmını kontrol eden ve "dolandırıcılık kampanyası" yürütmekle suçladıkları Makhlouf ile eşi ve çocuklarının mal varlıklarına el koydu.

Makhlouf'tan yeni video

İş adamı Rami Makhlouf, Esad rejimi tarafından vergi kaçakçılığı ile suçlanmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Suriye'deki mobil şebeke sağlayıcısı Syriatel şirketinin başkanlığından istifa etmesini istediklerini söyleyen Makhlouf, "Milyonlarca dolar vergi ödemesi yetmedi, benim istifamı da istiyorlar" dedi.

Bitkin ve üzgün olduğu görülen Makhlouf, "Şirketin genel müdürlüğünden beni atmaya çalıştılar. Şirketten ve ülkemizden vazgeçemem. Savaşta bile vazgeçmedim" ifadelerini kullandı. Olayların son bulmadığını sözlerine ekleyen Esad'ın kuzeni, "Kim bilir ne olacak. Vergi adı altında çok para istediler ve bunlar yasal vergiler değil. Biz bütün yasalara uyuyoruz. Bunlar yasadışı talepler olmasına rağmen ülkemize yardım olması için ödemeyi kabul ettik. Şirketimizin çalışma şekline baskı uyguluyorlar, ortaklıklarımıza bile karışıyorlar" dedi.

Makhlouf, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Her gün yeni kararlar alıyorlar, Kazandığımız paradan devlette yüzde 20 ödüyorduk, şimdi ise bunun yüzde 50'ye arttırılmasını istediler. Bu şekilde olmaz. Ülke ekonomisi bu kararlar yüzünden daha da kötüleşiyor. Bu kararlar yüzünden bütün Suriyeli iş adamları ülkeden kaçtı. Bizim şirketimiz uzun zamandır Suriye ekonomisi için çok önemli. Suriye hazinesine ciddi anlamda katkı sağladık. Bugün ise 6 bin 500 çalışanımız var ve 18 bin müşteriye hizmet veriyoruz. Şirketimiz en önemli şirketlerden biri ama bu şekilde devam ettikçe sadece şirketimiz değil bütün ülkenin ekonomik durumu daha da zor olacak" dedi.

Çalışanlarından özür diledi

Makhlouf, "Görevi askıya alınan bütün çalışanlar ve ailelerinden özür diliyoruz. Çok çabaladık ama yenildik. Yetkililerin talepleri incelemeyi denedik. Bu zararların tek suçlusu işlerimizin askıya alınması kararını veren yetkililer" ifadelerini kullandı. - LAZKİYE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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