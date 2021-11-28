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Es-Es'in Trabzonspor dosyası için başlattığı kampanya 170 bin liraya ulaştı

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Es-Es'in Trabzonspor dosyası için başlattığı kampanya 170 bin liraya ulaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, Erkan Zengin transferinden kalan 6 milyon TL'lik borcu kapatabilmek için başlattığı bağış kampanyasının 5'inci gününde 170 bin 875 TL'ye ulaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, Erkan Zengin transferinden kalan 6 milyon TL'lik borcu kapatabilmek için başlattığı bağış kampanyasının 5'inci gününde 170 bin 875 TL'ye ulaştı.

Eskişehirspor, Trabzonspor'a 2010-2011 sezonunda Erkan Zengin transferi için ödemesi gereken 400 bin Euro'yu uzun süre ödemedi. Borcu tahsil edemeyen Trabzonspor da Eskişehirspor hakkında yasal süreç başlattı. Borcu ödememesi nedeniyle transfer yasağı cezası alan Eskişehirspor, TFF'ye 'borçsuzluk belgesi' sunarak yasağı kaldırmak için Trabzonspor'dan imza alamadı. Borcu ödeyip transfer yasağını kaldırmak isteyen siyah-kırmızılı ekip, bir bağış kampanyası başlattı. 'Dosya Kapat' isimli bir internet sitesi aracılığıyla bağış toplayan Eskişehirspor, ilk dakikalarında 15 bin TL topladığı kampanyanın beşinci gününde 170 bin 875 TL'ye ulaştı. 6 milyon TL toplandığında sona erecek olan kampanya, hedefin yüzde 2.85'ini gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

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