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Erzurum Ticaret Borsası

21.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:02
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,49 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg44,5546,5345,49HTS
PatatesKg2,202,20 2,20 HTS
Kuru fasulyeKg12,0035,0014,32HTS
SucukKg52,7852,7852,78HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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