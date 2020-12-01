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Erzurum Ticaret Borsası

01.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:48
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) inek sütünün kilogramı 2,40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) inek sütünün kilogramı 2,40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
İnek sütüKG 2,402,40 2,40 HTS
Civil peyniriKG18,5018,5018,50HTS
Kaşar peyniriKG 24,26 32,00 29,89 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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