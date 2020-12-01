Erzurum Ticaret Borsası
01.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:48
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) inek sütünün kilogramı 2,40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) inek sütünün kilogramı 2,40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek sütü
|KG
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
|Civil peyniri
|KG
|18,50
|18,50
|18,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|24,26
|32,00
|29,89
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer
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