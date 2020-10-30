Erzurum Ticaret Borsası
30.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,20 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,20 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru fasulye
|Kg
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|16,00
|19,70
|18,63
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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