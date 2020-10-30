Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

30.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:26
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,20 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,20 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru fasulyeKg13,00 13,00 13,00HTS
PatatesKg2,202,202,20HTS
Civil peyniriKg16,0019,7018,63HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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