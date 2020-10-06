Erzurum Ticaret Borsası
06.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,72 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Arpa
|Kg
|1,28
|1,40
|1,32
|HMS
|Buğday
|Kg
|1,48
|1,75
|1,72
|HMS
|Yem çuval
|Kg
|78,00
|78,00
|78,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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