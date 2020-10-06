Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

06.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,72 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
ArpaKg1,281,401,32HMS
BuğdayKg1,481,751,72HMS
Yem çuvalKg78,0078,0078,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Babel Falcao Arda Turan Caner Erkin Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 17:27:27. #1.14#
title