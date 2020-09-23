Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

23.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:36
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg48,0048,00 48,00 HTS
TereyağıKg37,0044,0039,23HTS
Kaşar peyniriKg28,7530,0029,14HTS

Yağlı peynirKg14,3519,0016,21HTS
Kuru soğanKg1,755,502,07HTS
PatatesKg1,394,501,82HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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