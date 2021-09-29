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Erzurum şirket sermaye verileri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erzurum şirket sermaye verileri açıklandı

TOBB illere Göre Kurulan Şirketlerin 8 aylık Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı.

ERZURUM (İHA) - TOBB illere Göre Kurulan Şirketlerin 8 aylık Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ağustos ayında kurulan 12 şirket sermayesinin 7.1 milyon; Ocak-Ağustos döneminde kurulan 171 şirket sermayesinin 116,3 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4'üncü sırada yer aldı.

Ağustos Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

TOBB verilerine göre, Ağustos ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 12 şirketin kurulduğu Erzurum'da 7,1 milyon, 21 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 9,7 milyon, 42 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 23,1 milyon, 197 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 141,5 milyon olarak bildirildi.

8 Aylık Bölgesel Veriler ve Erzurum

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, bu yılın 8 ayında şirket kurulum sermayesi, 171 şirketin kurulduğu Erzurum'da 116,3 milyon, 272 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 142,0 milyon, 476 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 323,8 milyon, bin 694 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1.1 milyar TL olarak aktarıldı.

Erzurum'un Sermaye Payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum'un bu yılın Ocak - Ağustos ölçeğinde şirket kurulum sermaye değeri payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 81,89, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 35,92, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 9,93 olarak değerlendirildi.

Bölge İlleri Dağılımı

8 aylık ölçütte şirket kurulum sermayesi Van'da 247,5 milyon, Erzurum'da 116,3 milyon, Elazığ'da 151,5 milyon, Malatya'da 192,0 milyon, Ağrı'da 87,1 milyon, Muş'ta 94,6 milyon, Iğdır'da 52,6 milyon, Bingöl'de 35,7 milyon, Ardahan'da 20,0 milyon, Bitlis'te 53,7 milyon, Hakkari'de 60,7 milyon, Kars'ta 22,0 milyon, Erzincan'da 23,5 milyon ve Tunceli'de 13,5 milyon TL olarak bildirildi. - ERZURUM

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