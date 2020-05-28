ERZURUM İspir'de yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendi
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ERZURUM İspir'de yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendi

İspir'de yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendiERZURUM'un İspir ilçesi Çoruh nehri havzasında iki yavrusuyla oynayan ayı kameralar tarafından görüntülendi.

28.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:03

İspir'de yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendi

ERZURUM'un İspir ilçesi Çoruh nehri havzasında iki yavrusuyla oynayan ayı kameralar tarafından görüntülendi.

Erzurum'a 146 kilometre mesafede, 1180 metre rakımda kurulan ve 2400 ile 3900 metre arasında değişen yüksekliklerde dağlar bulunan ve 76 bin 865 hektar orman arazisine sahip olan İspir ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğal hayatta görülmeye başlandı. Çoruh nehrinden yavrularıyla su içen boz ayı, bir süre sonda kayalıklara tırmanışa geçti. Yavrularıyla bir süre çalıların arasında oynayan boz ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

Bu arada havaların ısınmasıyla birlikte doğada görülmeye başlayan ayılar, bağ bahçe dönemi başlayan vatandaşları da korkutmaya başladı.

ERZURUM İspir'de yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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