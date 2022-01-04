Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da 183 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da 183 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da 183 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 183 köy ve mahalle yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 183 köy ve mahalle yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Erzincan'da ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Birçok köy yolunu iş makineleriyle ulaşıma açan ekipler, halen kapalı bulunan kentte merkezine bağlı 10, ilçelerden Çayırlı'da 10, Tercan'da 3, Üzümlü'de 10, Kemah'ta 27, Kemaliye'de 10, Refahiye'de 20, Otlukbeli'de 1 ve İliç'te 8 olmak üzere 99 köy yolunu açmaya çalışıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı'da 76 köy yolu ile Erzurum'da 8 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bu kentlerde de kardan kapanan çok sayıda köy ve mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, kalan diğer yollarda da ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

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AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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