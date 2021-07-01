Erzurum'daki kadın girişimcilere yönetici eğitimi
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Erzurum'daki kadın girişimcilere yönetici eğitimi

Erzurum'daki kadın girişimcilere yönetici eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA'nın, Boğaz içi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında başlattığı, "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" programının 2021 yılı eğitimlerinin üçüncüsü, Erzurum'daki kadın girişimcilere yönelik düzenlenecek.

Ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA'nın, Boğaz içi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında başlattığı, "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" programının 2021 yılı eğitimlerinin üçüncüsü, Erzurum'daki kadın girişimcilere yönelik düzenlenecek.

Türkiye'nin farklı illerindeki kadın girişimcilere ulaşmak, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, her alanda rekabet güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) katkılarıyla 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 binden fazla kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı. 12 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile online gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen Erzurumlu kadın girişimcilerin 8 Temmuz 2021 tarihine kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Online eğitim verilecek

Üniversitenin eğitmenleri ve profesyoneller tarafından il özelinde daha fazla kadın girişimciye ulaşma hedefiyle online olarak verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, e-ticaret, finansman yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde etkili olacak alanlara odaklanılıyor. Kadın Girişimci Yönetici Okulu'yla girişimcilerin hem eğitim ihtiyaçlarını gidermek hem de girişimcilik konusunda rol model sinerjisi oluşturmalarını sağlamanın yanı sıra ihtiyaç duydukları bilgi birikiminin arttırılması hedefleniyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın girişimcilere, Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifika verilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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