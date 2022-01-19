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Erzurum'da Kayaklı Koşu Eleme Yarışı tamamlandı

Erzurum'da Kayaklı Koşu Eleme Yarışı tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ERZURUM'da 17-19 Ocak'ta organize edilen Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Yarışları tamamlandı.

ERZURUM (DHA) -

ERZURUM'da 17-19 Ocak'ta organize edilen Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Yarışları tamamlandı.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde iki gün süren organizasyona 22 ilden toplam 461 sporcu katıldı. İlk gün klasik stil, ikinci gün ise serbest stil müsabakalarının koşulduğu yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.Yarışmaları yerinde izleyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyona katılan tüm illere, kulüplere, yöneticilere, antrenör ve sporculara teşekkür etti. Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları Federasyon Başkanı Ali Oto, Başkanvekili Cafer Nuroğlu, Yönetim kurulu üyeleri Haydar Çetinkaya, Süleyman Yıldırım, Mustafa Yıkıcı, Erzurum İl Temsilcisi Taner Döşkaya ve katılımcılar tarafından verildi.


- Erzurum
Erzurum'da Kayaklı Koşu Eleme Yarışı tamamlandı

Erzurum'da Kayaklı Koşu Eleme Yarışı tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Kayak Federasyonu, Kandilli, Erzurum, Ocak, Spor, Haber

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