HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Erzurum'da 'kadına spor' yoğun ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kadına Spor' Projesi kapsamında Erzurum GSİM kadın antrenörleri ev ev kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptırıyor.

Erzurum'da 'kadına spor' yoğun ilgi gördü
09.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:08

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kadına Spor' Projesi kapsamında Erzurum GSİM kadın antrenörleri ev ev kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptırıyor. Palandöken ilçesinde yapılan etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesini de da şehirde başarıyla yürütüyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde ev hanımlarına spor yaptırılıyor. Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Şaban Polat'ın nezaretinde şehrin muhtelif yerlerine giden GSİM Kadın Antrenörleri ev hanımlarına yönelik egzersiz, kültür fizik ve belirlenen spor branşlarında spor yaptırıyor.

Palandöken İlçesinde ev hanımlarına yönelik yapılan etkinlikte büyük bir ilgi gördü. Ev hanımları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kadın antrenörlerinden Ebru Yurtoğlu Çağlayan, Esra Durak, Demet Karslı, Elif Çelik, Zülal Bayraktaroğulları ve Ayşen Kara yönetiminde egzersiz hareketleri ve kültür fizik yaptı.

Badminton Filesi Ev Hanımları İçin Kuruldu

Egzersiz ve kültür fizik hareketlerinin ardından ev hanımları badminton oynadı. Aralarında Erzurum'la özdeşleşen ehramla badminton oynayan ev hanımları ilgi odağa oldu. Hayatlarında ilk kez badminton oynayan ev hanımlarının mutlulukları gözlerinden okundu. 'Kadına Spor' Projesi kapsamında spor yapan ev hanımları unutulmaz anlar yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Erzurum GSİM kendileri için organize etmiş olduğu etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin ardından ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporu Erzurum halkının ayağına götürüyor. Covid sürecinde 'Spor Sokağı' projesi ile evlerin, sitelerin ve apartmanların önünde halka balkonlarında spor yaptıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Normalleşme süreci ile birlikte 'Spor Her Yerde' Projesi ile gençleri ve Erzurum halkını spora teşvik etmek için spor gösterileri yapmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ile olan 'Kadına Spor' Projesi ile onlarca ev hanımına spor yaptırıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bakanlığımızın 'Kadına Spor' projesini başlattık. Kadın antrenörlerimiz eşliğinde ev hanımlarına spor yaptırarak, hareket etmelerini sağlıyoruz. Erzurum GSİM olarak sporu halkımızın ayağına kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü Dünya
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ali Sunal Cem Davran Kemal Sunal Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Serdar Gürler Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Erzurum'da 'kadına spor' yoğun ilgi gördü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 15:11:30. #1.15#
title