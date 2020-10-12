Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
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Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu

12.10.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:28
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram Gümüş rezervi bulundu.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram Gümüş rezervi bulundu.

Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi'nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban'da bulunması Erzurum'un dağı taşı altın dedirtti.

İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda Altın ve Gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde Altın ve Uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum'a yatırımcıları bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ZENGİN İŞSİZ HÜSAMETTİN: bir yandan bor bir yandan doğalgaz şimdide altın ALLLAAAAHHHH zengin olduk. . . ben acıktım eve gidem de bu haberin üstüne ekmeğime güzel bir salça sürüp yiyem, ne de olsa artıkın zenginiz.
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