Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası final yarışlarıyla tamamlandı.
ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası final yarışlarıyla tamamlandı.
Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki şampiyonaya, 15 ilden 186 sporcu katıldı.
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nın bugün yapılan final yarışlarının ardından madalya töreni düzenlendi.
Dereceye giren sporcuların madalyaları, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, federasyon yetkilileri ve diğer ilgililerce verildi.
Şampiyonada takım halinde Bolu birinci, Muş ikinci, Hakkari ise üçüncü oldu.
Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Büyük erkekler:
Yusuf Talay
Eyüp Arslan
Halil İbrahim Yılmaz
Büyük kadınlar:
Ayşenur Duman
Mine Kılıç
Berna Yılmaz
20 yaş altı erkekler:
Eyüp Güler
Ahmet Furkan Türkeş
Murat Elkatmış
20 yaş altı kadınlar:
Özlem Ceren Dursun
Şennur Kartal
Dilan Demir
18 yaş altı erkekler:
Oğuzhan Ayyıldız
Kemal Çelik
Muhammed Sida Oğlağa
18 yaş altı kızlar:
İrem Dursun
Zülfiye Soyaslan
Rabia Akyol
16 yaş altı erkekler:
İbrahim Salli Ayyıldız
Abdulsamed Yılmaz
Ali İhsan Koca
16 yaş altı kızlar:
Şilan Yılmaz
Nurefşan Çınar
Özgenur Köksal
14 yaş altı erkekler:
Arda Ertaş
Özcan Bahadır
Bulut Meral
14 yaş altı kızlar:
Bahar Bektaş
Hiranur Çığrılı
Havvanur Eksikan
13 yaş altı erkekler:
Üveys Şahin
İbrahim Güldemir
Emircan Vurğun
13 yaş altı kızlar:
Ebrar Kaymaz
Pınar Karaman
Nisan Yıldırım
12 yaş altı erkekler:
Hamza Yüksel
Yusuf Elveren
Hüseyin Eren Yıldız
12 yaş altı kızlar:
Elif Özer
Beyza Dökmetaş
Nergis Durmuş