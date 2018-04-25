Erzincanlı Üreticileri Kuraklık Endişesi Sardı

Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden olan Erzincan'da üreticiler, kuraklık endişesi yaşıyor.

Çok sayıda vatandaşın tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Erzincan'da, yağış olmaması nedeniyle meralar yeşermedi. Yem fiyatlarının kuraklık dolayısıyla daha da yükseldiğine dikkat çeken üreticiler, yaz aylarının yağışlı geçmesini temenni ediyor.

Erzincan'ın Günebakan köyünde hayvancılıkla uğraşan İsmail Gün, her yıl bu dönemde yeşeren meraların, yeterli yağış olmaması dolayısıyla kuru olduğunu söyledi.

Kuraklık olması halinde arpa ve saman fiyatlarının da yükselebileceğini ve bu durumdan mağdur olacaklarını belirten hayvan yetiştiricisi İsmail Gün, "Bu yıl kurak geçiyor. Yağmur yağmadı, kışın da zaten kar hiç yağmadı. Bu sene sıkıntılı olacak bizim için. Kurak giderse bu yıl verim az alacağız. Mahsul düşüyor, her şey ateş pahası saman, arpa, yem. Bir torba olmuş 80 lira. Hayvana da bakamayız. Verim olmazsa memlekete de katkımız olmaz. Havalar zaten kurak olacak devletimizden destek bekliyoruz yem fiyatlarına el atmasını bekliyoruz. Yaylaya bu yıl erken çıkacağız havaların sıcak olmasından dolayı ama kuraklıktan dolayı endişeliyiz" dedi.

Ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanlarını bu yıl yaylalara erken çıkaracaklarını söyleyen hayvan yetiştiricisi Enes Sürücü, "Yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Okula gidiyordum okulu bıraktım. 2 yıldır çobanlık yapıyorum. Her yıl kar, yağmur hiç yağmadı. Bu yıl yaylalar bizim için sıkıntılı olacak bizim için. Geçtiğimiz yıllar 6. ayda giderdik yaylalara kar olduğu için erken gidemiyorduk. Bu sene kar olmadığı için erken gideceğiz yaylaya. Yağış olmazsa yaylalarda su sıkıntısı olur, hayvanlarımız susuz kalır. Hayvanlarda hastalık olacak bu sene bizim için büyük sıkıntı olacak gibi görünüyor" diye konuştu. - ERZİNCAN