Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Öğrenci Ağır Yaralandı
Erzincan'da 23 Nisan kutlamalarından sonra bisiklete binen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Erzincan'da 23 Nisan kutlamalarından sonra bisiklete binen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda eğitim gören Kağan Ağdaş (11), okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.
Ardından bisikletiyle gezintiye çıkan Ağdaş'a, Aslanlı Mahallesi'ndeki 204 ile 211 sokağın kesiştiği kavşakta Aydın Aktay'ın kullandığı 24 T 155 plakalı taksi çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağdaş'ın hastaneye getirildiği sırada üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydiği görüldü.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.