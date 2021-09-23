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Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

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Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Erzincan'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Ordu Caddesi üzerinde bulunan Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasını planlanan etkinlikler Merkez Spor Salonunda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde sporcular ve gençler taekwondo, cimnastik, karate, masa tenisi, geleneksel okçuluk, matrak gösterilerinde bulundular.

"Avrupa Hareketlilik Haftası"nın temel amacının hareketli yaşamı sağlamak olduğunu belirten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Gençlerimizi çok güzel bir hafta bekliyor. Bu haftayı hareketlilik içerisinde çeşitli aktivitelerle dolu dolu kutlayacağız. Avrupa Hareketlilik Haftası'nı ailelerimizle, arkadaşlarımızla spor yaparak, aktivitelerde bulunarak kutlamaya herkesi davet ediyorum." dedi.

Etkinlikte sporcular ve gençler tarafından jimnastik, taekwondo, karate, masa tenisi, geleneksel okçuluk, matrak gösterileri düzenlendi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

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