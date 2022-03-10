Ertem Şener'in spikerliği Barcelona-Galatasaray maçının önüne geçti! Tekrara düştü, sosyal medya yıkıldı
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Galatasaray-Barcelona maçının spikeri Ertem Şener'in topun oyun alanını her terk edişinde "Top reklam panolarında" demesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yüzlerce futbolsever konuyla ilgili paylaşım yaparken, "Ertem Şener'in reklam panolarıyla derdi ne?" yorumları yapıldı.
Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona'yla karşılaşıyor. Mücadeleyi EXXEN ekranlarında anlatan spiker Ertem Şener uzun bir aradan sonra mikrofonlara dönerken, kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.
YÜZLERCE PAYLAŞIM YAPILDI
Futbolseverler tarafından çok sevilen deneyimli spikerin topun oyun alanını her terk edişinde "Top reklam panolarında" demesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Konuyla ilgili yüzlerce paylaşım yapan futbolseverler "Ertem Şener'in reklam panolarıyla derdi ne?" yorumlarında bulundu.
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