Ertem Şener'in spikerliği Barcelona-Galatasaray maçının önüne geçti! Tekrara düştü, sosyal medya yıkıldı

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona'yla karşılaşıyor. Mücadeleyi EXXEN ekranlarında anlatan spiker Ertem Şener uzun bir aradan sonra mikrofonlara dönerken, kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

YÜZLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Futbolseverler tarafından çok sevilen deneyimli spikerin topun oyun alanını her terk edişinde "Top reklam panolarında" demesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Konuyla ilgili yüzlerce paylaşım yapan futbolseverler "Ertem Şener'in reklam panolarıyla derdi ne?" yorumlarında bulundu.