Ertelenen maçta Lazio, maç saatine kadar Torino'yu bekledi
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Ertelenen maçta Lazio, maç saatine kadar Torino'yu bekledi

03.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:10
Ertelenen maçta Lazio, maç saatine kadar Torino'yu bekledi

İtalya Serie A'da 25. hafta mücadelesinde bu akşam oynanması gereken Lazio-Torino maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi ancak kurumlar arasındaki anlaşmazlık sürece damga vurdu. Lazio, maç saatine kadar şehirden bile çıkamayan Torino'yu bekledi.

Yerel saat ile Roma'da 17.30'da başlaması gereken maç, Torino takımının kendi şehrinden, yerel sağlık otoritesi ASL'nin kararıyla çıkamaması sebebiyle ertelendi.Ancak işin ilginç yanı, İtalya liglerinin en üst kurumu olan "Lega Serie A"nın maçın ertelenmesine izin vermemesiydi.

45 DAKİKA GELMEYECEKLERİNİ BİLE BİLE BEKLEDİLER

Dolayısıyla Lazio takımı sahaya çıktı ve oyuncular Torino'nun şehirden çıkamadığını bilerek sahada 45 dakika rakiplerini beklediler. Torino'ya 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesi beklenirken kulübün buna itiraz etmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Lazio sportif direktörü Igli Tare de kendilerinin kurallara uyduklarını ve yapılması gerekeni yaptıklarını söyledi.

Ertelenen maçta Lazio, maç saatine kadar Torino'yu bekledi

NAPOLİ HAKLI BULUNMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Ekim ayında da Napoli, yine ASL'nin verdiği karantina ve şehirden çıkmama kuralı sebebiyle Torino'ya hareket edememiş ve Juventus maçına çıkamadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı. Napoli bu karara itiraz etmişti. Napoli'nin, İtalya Futbol Federasyonu'na yaptığı itirazlar sonuçsuz kalmıştı ancak İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi'ne (CONI) yapılan itirazların ardından kurum Napoli'yi haklı bulmuş ve hükmen mağlubiyet kararını bozmuştu.

MAÇIN NİSAN AYINDA OYNANMA İHTİMALİ VAR

İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina ise beklenenin aksine Torino'nun yanında oldu ve "Bu maçın oynanması imkansızdı" dedi. Dolayısıyla Napoli'nin itirazlarını reddeden Federasyon, bu kez Torino'nun itirazına kayıtsız kalmayabilir. Bu durumda, maçın Nisan ayında oynanma ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

(FANATİK)

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