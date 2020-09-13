Ersun Yanal'dan Vedat Muric ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı
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Ersun Yanal'dan Vedat Muric ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Kosovalı golcünün sarı lacivertli kulübe gelmeden önce Galatasaray'a imza attığını söyledi.

13.09.2020 19:38 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:48

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili Milliyet Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kosovalı golcünün sarı lacivertli kulübe kazandırılmasında önemli bir paya sahip olan Yanal, "Onu çok istemiştim. Yönetim de öyle ama ezeli rakibimiz imzayı attırmıştı. Ama sonra dostum diyebileceğim Gürel Aydın'dan rica ettim. Devreye girdi ve yıllarca konuşulacak bir transfer başarısına imza attı. Vedat'ı takıma kazandırmak için gerekli her şeyi yaptı. Vedat transfer olmasaydı, 15-20 milyon dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kalacaktık. Bunu karşılamak da imkansızdı. Bu kalitede bir oyuncu alamazdık. " dedi.

"KULÜBE ÇOK GÜZEL KAZANDIRARAK AYRILDI"

Muriqi'nin Lazio'ya transferini de değerlendiren tecrübeli hoca, "Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çok karakterli, düzgün, profesyonel bir insan. Çok geç keşfedilmiş bir oyuncu. Geç kalmış bir oyuncu. Son Fenerbahçe'deki çıkışı geç kalmış bir çıkış bence. Çok daha erken bir çıkış yapabilirdi. Çok karakterli ve takım oyuncusu. İnşallah sakatlık problemi yaşamaz. Uzun olmasına rağmen oyun kurmada yer alması önemli. Dayanıklı. İki 90 dakikayı çıkarabilecek bir dayanıklığı var. Tüm her şeyini sahada Fenerbahçe için verdi. Büyük bir şanstı. Kulübe çok da güzel kazandırarak ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'dan Vedat Muric ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı
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