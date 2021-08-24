Ersin Düzen TRT'den ayrıldı mı, hangi kanalda çalışıyor? Ersin Düzen TRT Spor'da yok mu, neden yok? Ersin Düzen'in yeni kanalı neresi oldu?

TRT'de spor yorumculuğu yapan Ersin Düzen bundan sonra Youtube ile spor yorumculuğuna devam edecek. TRT'den ayrılan ünlü spiker Ersin Düzen'in, Rıdvan Dilmen'in kanala geldikten sonra istifa ettiği iddia edilmişti. Düzen, bundan sonra kariyerine YouTube kanalı olan VOLE'de devam edecek. Peki, Ersin Düzen hangi kanalda çalışıyor? Ersin Düzen TRT Spor'da yok mu? Ersin Düzen'in yeni kanalı neresi oldu?

Ersin Düzen nerede çalışıyor? Ersin Düzen TRT'de yok mu? Ersin Düzen TRT'den ayrıldı mı? Ersin Düzen TRT'den ayrıldı mı, hangi kanalda çalışıyor? Ersin Düzen TRT Spor'da yok mu? Ersin Düzen'in yeni kanalı neresi oldu? Tüm detaylar haberimizde...

ERSİN DÜZEN TRT'DE YOK MU, AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

TRT'den ayrılan ünlü spiker Ersin Düzen'in, Rıdvan Dilmen'in kanala geldikten sonra istifa ettiği iddia edilmişti. Düzen, bundan sonra kariyerine YouTube kanalı olan VOLE'de devam edecek.

TRT Spor'da uzun yıllar Stadyum adlı programın sunucusu olan Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen geldikten sonra kanaldan ayrılmıştı. Rıdvan Dilmen, lig maçlarının ardından Erbatur Ergenekon sunuculuğu eşliğinde karşılaşmaları yorumlamaya başladı. Düzen bu süreçte dinlendi.

"KRAVATI VE CEKETİ ÇIKARTTI"

VOLE'nin kurucu ortağı Sinan Aras, sosyal medyadan Ersin Düzen'in kadroya katıldığını duyurdu. Aras, "Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoşgeldin @ersinduzen" paylaşımıyla haberi duyurdu.

ERSİN DÜZEN KİMDİR?

Hüseyin Ersin Düzen (d. 2 Haziran 1975, Zonguldak), Türk sunucu ve spor spikeridir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudu. Eskişehir'de kaldığı 4 yıl boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. 1998-1999 yıllarında Kral TV'de VJ'lik de yaptı, 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve aynı grubun diğer televizyonu Teleon'da Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star'da yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı.

Daha sonra Star'dan atv'ye transfer oldu. Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programında Süper Lig maçlarını yorumladı. Aynı dönem atv'de milli takımın maçlarını ve grubun diğer televizyonu Kanal1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başladı. Pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi dört gece Spor Gecesi isimli programı yaptı.

Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde 3 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan 'Bak Hele Bak' adlı tiyatro tarzı komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuk görevini gerçekleştirdi. TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programını hazırladı ve moderatörlüğünü yaptı.

Halen TRT Spor kanalında Stadyum programını hazırlayıp sunmaktadır. Aynı programda Ali Gültiken, Ayhan Akman, Tümer Metin ve Tuncay Şanlı ile birlikte süper lig maçlarını yorumlamaktadır.

Ersin Düzen 10 Ağustos 2021 tarihinde Twitter hesabından TRT'den ayrıldığını açıkladı.