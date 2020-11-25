Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek
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Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek

25.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:31
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek geldi. 6 maçtır gol atamadığı için morali bozuk olan Tanzanlayı futbolcu ile ayrı ayrı görüşen Bulut ile Belözoğlu, kendisine güvendiklerini ve her şeyin yoluna gireceğini belirttiler. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) dün oynanan Sivas Belediyespor maçında gol atamayan ve birkaç maçtır da boş geçtiği için morali bozulan Samatta'ya ilk destek saha içerisinde Mehmet Yozgatlı'dan geldi. Sıcağı sıcağına Tanzanyalı golcünün yanına giden Yozgatlı, kendi futbolculuk zamanında da böyle dönemler yaşadığını kısa zamanda her şeyin yoluna gireceğine söyledi.

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Soyunma odasında arkadaşlarının desteğini alan Samatta ile daha sonra teknik direktör Erol Bulut baş başa görüştü. "Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Samatta'yı göstereceksin" ifadelerini kullanan Bulut, moral ve güç verdi. 

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Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Sportif direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile yaptığı görüşmede, "Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu. 

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Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Sivas Belediyespor maçında Samatta'nın moralinin bozuk olduğunu anlayan Fenerbahçe taraftarı da futbolcuyu yalnız bırakmadı.  #WeBelieveYouSamatta başlığı ile sosyal medyada destek kampanyası başlatan, 30 bini aşkın tweet atarak Türkiye gündemine giren, sana inanıyoruz Samatta diyen taraftarlar; "Bu sezon arkada kimseyi bırakmayacağız, Biz Fenerbahçeyiz!" sloganında birleştiler.

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Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Tüm bu desteklerden dolayı duygulanan Samatta, taraftarın desteğine; " Hepinize minnettarım, zor zamanlardan geçiyorum evet çok çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda gerçek Samatta'yı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

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Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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