Erol Bedir: "Yeni yönetime başarılar diliyorum"
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Erol Bedir: "Yeni yönetime başarılar diliyorum"

Erol Bedir: 'Yeni yönetime başarılar diliyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'un eski Başkanı Erol Bedir, Kayserispor'un olağan gelen kuruluna gönderdiği mesajda, "İcraatı kolaylaştırmayan veya başarıya katkısı olmayan anlamsız polemiklerin ne takımımıza, ne de yönetime bir faydası olmadığının anlaşıldığına inanıyorum.

Kayserispor'un eski Başkanı Erol Bedir, Kayserispor'un olağan gelen kuruluna gönderdiği mesajda, "İcraatı kolaylaştırmayan veya başarıya katkısı olmayan anlamsız polemiklerin ne takımımıza, ne de yönetime bir faydası olmadığının anlaşıldığına inanıyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

Kayserispor'un eski Kulüp Başkanı Erol Bedir, şehir dışında olduğu için Kayserispor'un genel kuruluna katılamadı. Kayserispor Genel Kurulu Divan Başkanlığına bir mesaj gönderen Bedir, kurulda seçilecek yeni yönetimi tebrik etti.

Bedir, mesajında şunları söyledi:

"Kayserispor Kulübümüzün nazik davetine rağmen, şehir dışında olduğumdan dolayı, hepimizin ortak sevdası olan Kayserispor'umuzun genel kuruluna iştirak edemedim. Üzgünüm. Bu mesajla da olsa; önceki yönetime gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetimin; birlik-beraberlik adına, sportif başarı adına, kulübümüzün geleceği adına olumlu icraatlar yapmalarını diliyorum. Önceki görev dönemlerinde yapmış oldukları olumlu-olumsuz icraatlarını ciddi şekilde masaya yatırıp pozitif olanlarını daha öne çıkarmak suretiyle, bir tane daha olmayan Kayserispor'umuzun eski-yeni idarecileri, taraftarları ve ilgili kurumları ile; velhasıl şehrin tamamı ile bütünleşmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmalarını arzu ediyorum. İcraatı kolaylaştırmayan veya başarıya katkısı olmayan anlamsız polemiklerin ne takımımıza, ne de yönetime bir faydası olmadığının anlaşıldığına inanıyorum. Bu vesileyle, Kayserispor'umuzun yeni başkan (tek aday olduğu için Sayın Berna Gözbaşı'na) ve yönetimine başarılar diliyorum. İlgili her şahıs ve kurumun Kayserispor'umuza yardımcı olması gerektiğine inanan bir kişi olarak bende elimden gelen her türlü desteği esirgemeyeceğimi beyan ediyorum. Değerli Divanı, Sayın Genel Kurul üyelerimizi, başta Kapalı Kale olmak üzere cefakar taraftarımızı, basın mensuplarını ve hazirunun tamamını saygı ve sevgiyle selamlıyor, Genel kurulun Türk futbolu ve Kayserispor'umuz için hayırlı olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erol Bedir: "Yeni yönetime başarılar diliyorum" - Haberler Spor
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