Son dakika haberi: Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a, Azerbaycan ordusunun sevkiyatı gün boyu sürdü
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Son dakika haberi: Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a, Azerbaycan ordusunun sevkiyatı gün boyu sürdü

20.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:40

Edinilen son dakika haberine göre Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a Azerbaycan ordusunun asker sevki gün boyunca devam etti.

Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a Azerbaycan ordusunun asker sevki gün boyunca devam etti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttı Ağdam'a yerleşiyor. Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a Azerbaycan ordusunun asker sevki gün boyunca devam etti. Azerbaycan ordusuna ait askeri araç konvoyunun sevkiyatı akşam saatlerine kadar devam ettiği gözlemlendi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu.

Ağdam 23 Temmuz 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edildi ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek şehir nüfusu Azerbaycan'ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlandı. - BAKÜ

Son dakika haberi: Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a, Azerbaycan ordusunun sevkiyatı gün boyu sürdü
Son dakika haberi: Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a, Azerbaycan ordusunun sevkiyatı gün boyu sürdü
Son dakika haberi: Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a, Azerbaycan ordusunun sevkiyatı gün boyu sürdü
Son dakika haberi: Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a, Azerbaycan ordusunun sevkiyatı gün boyu sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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