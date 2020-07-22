Ermenek Belediyesi ilaçlama çalışmaları devam ediyor Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, ilçedeki yeşil ve mesire alanlarının düzenli olarak ilaçlandığını bildirdi.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, ilçedeki yeşil ve mesire alanlarının düzenli olarak ilaçlandığını bildirdi.

Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, yen tip koronavirüs'e (covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Son günlerde sıcakların artmasıyla bu çalışmalara haşerelerle mücadeleyi de eklediklerini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti.

"Sıcak nedeniyle insanlarımız su kenarlarını, parkları ve mesire alanlarını yoğun şekilde tercih ediyor. Biz de buralarda haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımızı arttırdık. Özellikle belediyemize ait Turkuaz Mesire alanında düzenli şekilde ilaçlama, yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı, hijyenik ve temiz ortamlarda piknik yapmaları sağlanıyor."

Kaynak: AA