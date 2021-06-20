Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
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Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'ye puansız veda etmemizin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki yağıyor. İsviçre karşılaşmasının 52. dakikasında 2-0 gerideyken Şenol Güneş'in elindeki deftere bir şeyler yazdığı görüntüye atıfta bulunan ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Sahaya bak sahaya, ne yazıyorsun? Her an bir şey değişebilir orada ya. O kağıda bir şey yazabilirsin sadece o da istifan olur" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'ye puansız ve eksi 7 averajla veda eden A Milli Takım'da eleştirilerin odağında teknik direktör Şenol Güneş var. İsviçre'ye 3-1 kaybettiğimiz karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Erman Toroğlu da deneyimli teknik adama sert sözlerle tepki gösterdi.

Erman Toroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"NE YAZIYORSUN?"

"1 gol attık ya bu Milli Takım ile. Bu kadroyu bu teknik adam kaldıramıyor. Bu kadroda daha çok Avrupa'da oynayan oyuncu var. Bu kadroya yabancı hoca lazım. Bu şoförle gitmez. Dakika 70, yazı yazıyor ya. Sahaya bak sahaya, ne yazıyorsun? Her an bir şey değişebilir orada ya. O kağıda bir şey yazabilirsin sadece o da istifan olur.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSA İSTİFA EDER"

95 milyon insanın anasını ağlattın Şenol Güneş. Bu kadro bunun daha iyisini yapmalıydı. Futbolcular da mutsuz. Şenol Güneş'ten mutsuzlar, bu net. Şenol Güneş, Türkiye'yi seviyorsa istifa eder. Ben Milli Takım'a yerli hoca derdim ama bu kadroya yabancı lazım

"ADALETLİ FORMA DAĞITMADI"

Rıdvan'ı alıyorsun takıma, neden oynatmıyorsun? Şerbet yapma, ona bir çiçek, buna bir çiçek. Aferin ama gol attık ya, 50 sene öncesine döndük. İnanamıyorum ya! Senin elinde Lille'de oynayan 3 futbolcun var, Juventus'ta oynayan var, Milan'da oynayan var. Bu adamları kullanamıyorsun. 10 maçta bir Fransa'yı yenersin ama oyunumuz yok ya. İsviçre, Galler, İtalya bizimle dalga geçti. Hadi İtalya ekol, peki Galler, İsviçre? Biz zayıf tarafımızı da iyi tarafımızı da açtık. Bunu yapan kim? Şenol Güneş! Adaletli forma dağıtmadı, adaletli dağıtsa böyle olmazdı.

"BİZDEN DAHA KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLAN GÖRMEDİM"

Avrupa'da ligde en fazla takımı olan ligiz. Bir hafta evvel ligi bitirdi. Ancak bütün oyuncularımız dışarıdan geldi. Bizim stoper Merih'i günah keçisi yaptın. Kendi kaleme top girdi diye beni satarsan ben de seni satarım. Senin için oynamam. Bana orada sahip çıkmalıydın. Beni orada onurlandırmalıydın ertesi maçta. Ne yazıyorsun kağıt kalemi eline alıp, roman mı yazıyorsun? Bir de yere baka baka giden oyuncuya illet oluyorum. Yerde para mı arıyorsun? Ne oluyor bir dön bak! Bizden daha kötü oynayan ve bizden daha kötü teknik direktörü olan takım görmedim. Bu kadro, bu topu oynamamalı. Zavallı top oynadık."

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Ali Gülhan
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