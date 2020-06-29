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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın oynadığı oyunu beğendiğini söyledi. Toroğlu ayrıca, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şanslı olduğuna vurgu yaptı ve "Boğaz Köprüsü'nden aşağıya düşse, yürüye yürüye Beylerbeyi'ne çıkar, 2 de lüfer kapar" dedi.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
29.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:20

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 1-1 sona eren maçı değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

Artık devir hesap devri. Galatasaray Trabzon'u yenerse, 55 olacak ama yine de 3 puan fark var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için işi çok zor. Galatasaray'ın yenmesi lazımdı, yenseydi yukarıyı çok zorlayacaktı.

"ÇATIR ÇATIR OYNUYORLAR"

Galatasaray bu kadar sakatla şu mücadeleyi yapıp, şu topu oynuyorsa, 'Siz daha önce neredeydiniz' derim. Sahada ukalalık yapan yok, çatır çatır oynuyorlar. Karşılarında ligin en istikrarlı, düzgün takımı var.

"BÜYÜK TAKIM AĞIRLIĞI"

Galatasaray 65-70'de düşer diye düşünüyordum. Galatasaray'da bu var, ağırlığını koyuyor. Beşiktaş bir şeyler yapıyor, büyük takım ağırlığını koyuyor. Başakşehir'de bugün, büyük takım olayı yoktu. Lider ama büyük takım ağırlığı yok.

"KÖPRÜDEN DÜŞSE, BEYLERBEYİ'NE ÇIKIP 2 DE LÜFER KAPAR"

Fatih hoca şanslıdır, Boğaz Köprüsü'nden aşağıya düşse, yürüye yürüye Beylerbeyi'ne çıkar, 2 de lüfer kapar. Bakalım bu sene de olacak mı ama Şampiyonlar Ligi'ne giderse başarı. Şu aşamada, bu kadar sakatlık varken başarı.

"VİCDANLI MAÇ YÖNETTİ"

2 hakemi kullanacaktı Başakşehir, çok deşifre oldular. Birinciyi Hüseyin Göçek'i Ankaragücü maçında kullandılar. Bu maç Halis Özkahya'nındı aslında. Bu hakem vicdanlı bir maç yönetti, kıçı başı oynamadı. Sahada güven verdi, ben güvene bakarım.

"HAKEME HELAL OLSUN"

Ali Palabıyık beni rahatsız etmedi. Duruşu iyi, futbolcularla münasebeti iyi. İyi çıktı sonra biraz yamuldu, ters yollar gitmeye başladı ama bu sene yine toparladı. Fena gitmiyor. Bugün hakeme bir şey söylemiyorum. Düzgün koştu, düzgün davrandı, adam gibi maç yönetti. Helal olsun.

"BU MAÇTA GÖRÜLEN DOĞRU"

Bu maça gelene kadar Başakşehir kaç kart gördü? Bunu merak ediyorum, tamamen meraktan soruyorum. 28 maçta 46 sarı ve 2 kırmızı görmüş. Bu maçta 9 sarı ve 1 kırmızı. Bu şudur, Galatasaray çok dirençli bir takım değil, böyle bir maçta 9 kere görüyorsan, bundan önceki maçlar sakat. 9 sarıyı niye görüyorsun, zorlanıyorsun. Adam gibi hakem çıkınca, gördüğün doğru. Bundan evvelkiler lambur lumbur gitti. Bu hakem için şimdi tehlikeli, birileri bu hakeme maç verdirmeyebilir.

"BAŞAKŞEHİR'DE NE BASKISI?"

Piyasada Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yokken, Başakşehir'de ne baskısı? Bir tek Trabzonspor var şu anda. Karşında sadece Trabzonspor var, onları da ne hale soktular. Yok o bakan tanıdık diyorlar, kuşa bak deyip, arkadan götürüyorlar. Neler olduğunu görüyoruz.

"DONK'A BAYILIYORUM"

Galatasaray'da Donk'a bayılıyorum. Adam çıkıyor oynuyor. Fatih hoca oynatmadı, yedek bıraktı falan ama oynuyor.

"BU OYUNCULARA PARA OLMAZ"

Büyük takımlar diyoruz. 2 stoper, orta sahada koşan oyuncu, bazı bekler... Bunları büyük paralara almayacaksın, aşağıdan çıkaracaksın. Oyun kurucuya, kaleciye, santrfora parayı verirsin ama orta sahada koşan adam, 2 stoper, bekin biri falan bunlara bu kadar para vermeyi anlamıyorum.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ LAZIM"

Ozan Kabak'ı Avrupa'ya götüren, Şampiyonlar Ligi oldu. Emin Bayram'ın da gitmesi için Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermesi lazım.

"FALCAO'YA GELMİYOR"

Falcao oynadığı zaman Galatasaray bu kadar ceza alanına girmedi, Falcao'ya bu toplar gelmedi. Bu toplar Falcao'ya gelse, Falcao da gol yapardı.

"KUMAŞI VAR, GÜCÜ YOK"

Galatasaray bu kadar eksikken, Belhanda'nın sazı eline alması lazım. Daha farklı olması lazım şu maçta ama ondan onu göremiyorsun. Hücuma çıkarken bir top kaptırdı, Başakşehir gol pozisyonuna girdi. Bazen de inanılmaz işler yapıyor. O kumaşı var ama gücü yok.

"LEMINA TEHLİKELİ"

Lemina o kadar tehlikeli işler yapıyor ki... Sanki orta sahanın ortasında oynuyor gibi, arkasında iki kişi var gibi oynuyor.

"FATİH HOCA SORUMLU"

Bu kadar sakatlık olduğu zaman ben antrenmana bakarım, futbolculara verilen yüke bakarım. Bu kadar oyuncu sakatlanmaz. Kırık hariç, Muslera'yı ayırıyorum. Bu kadar adale, lif sakatlığı varsa, Fatih Terim'i sorumlu tutarım. Demek ki ekibini iyi hazırlayamamış.

"KALECİ GÜVEN VERMİYOR"

Galatasaray'ın kalecisi güven vermiyor. Top atıyorlar, tuhaf tuhaf işler yapıyor.

"BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI"

Galatasaray ile Trabzonspor oynayacak, Başakşehir avantajlı. İp yine Başakşehir'in elinde. Trabzonsporlu oyuncuların son maçtaki mücadelesi de, mücadele değil. Sanki ligde kalmışsın, gazozuna oynuyorsun. Şampiyonluğa giden takım öyle oynar mı?

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