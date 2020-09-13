Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi
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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Türk futboluyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen'in göreve getirdiğini iddia eden Toroğlu, yaşanan sürecin perde arkasını anlattı.

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi
13.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 09:36

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrasında değerlendirmeler yaparken, MHK ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe maçında yaşananların dikkat çekici olduğunu söyleyen Toroğlu, "Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirdi diye herkes söylüyor ama kimse açık açık konuşmuyor. Rıdvan getirdi diyorlar, sonra ilk maçta olana bak. Araya birileri girdi, MHK'yı istifa ettirdiler. Bazı şeyleri değiştirmediğiniz sürece komiteleri değiştirmenin anlamı yok. MHK'lar gidiyor, geliyor, hakemler aynı kalıyor." dedi.

"BAZI TAKIMLARIN ANASI AĞLADI"

Geçen sezon dikkat çeken hatalar olduğunu belirten yorumcu, "Hakem tayinlerine bakıyorum, birine FIFA gönderilmiş, birine cesaretli, birine cesaretsiz gönderilmiş. Geçen sene örneklerini gördük, bazı takımlara hiçbir şey olmadı, bazı takımların anası ağladı. Takımın birine hiçbir şey olmadı. Bu gelen komite de sakat geldi, yaralı geldi. O getirdi, bu getirdi ama getirildi. Nasıl gider, neden gider, bir açıklama yapın. Zekeriya Alp federasyona çağrıldığında gideceğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

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