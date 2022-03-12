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Erman Toroğlu'dan çarpıcı şampiyonluk kehaneti: O rekor bu sene kırılır

Haberler.com - Spor
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Erman Toroğlu'dan çarpıcı şampiyonluk kehaneti: O rekor bu sene kırılır

Trabzonspor'un Göztepe'yi 4-2 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. Bordo-mavililerin Süper Lig'de en erken şampiyonluğa ulaşacak takım olacağını düşündüğünü belirten Toroğlu, "Trabzonspor'un fikstürüne baktığımız zaman Karagümrük maçında şampiyonluğu koparabilir. Bu sezon 3 maçlık bir rekor var galiba o rekor bu sene kırılır. 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir." dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

İyi teknik adam önce yedek kulübesini iyi hazırlar, yedek kulüben hazır değilse o maçları hiçbie zaman çeviremezsin. Yedek Abdullah Avcı'nın yedek kulübesi iyi ve kendisi de bunları iyi hazırlıyor. Mesela Ahmetcan, ilk çıktığında bu çocuk acayip şeyler yapıyor dedik ama hiç göstermeden enteresan top oynamaya başladı. Adam sanki 40 yıllık stopermiş gibi top oynuyor. Çizgiden 3 top çıkardı.

Siopis ve Abdulkadir'den vazgeçemiyor hoca. Mesela Berat bir türlü halledemiyor işi. Dorukhan olduğu zaman daha farklı. Oyuna girdi fark yarattı. Bir yerde teknik adam oynatır ama bir yerde de futbolcu oynar.

İkinci yarı verdiği boş alanları oyuncu değişkliğiyle biraz daha daralttı ve artık Göztepe rahat top oynayamadı. İki oyuncu Trabzonspor'da biri Djaniny, diğeri de Visca. İkisi de inanılmaz faydalı. İkisi de müthiş silah. Djaniny'i iyi kullanıyor ikinci yarı.

Trabzonspor'un fikstürüne baktığımız zaman Karagümrük maçında şampiyonluğu koparabilir. Bu sezon 3 maçlık bir rekor var galiba o rekor bu sene kırılır. 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir.

Haberler.com - Spor

Erman Toroğlu, Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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