Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
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Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti

09.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:31
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti

Erkekler Basketbol 1. Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup ettiSalon: 90.

Erkekler Basketbol 1. Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Turgut Işık xx, Muhammed Murat Zafer xx, Hakan Gerey xx

Semt77 Yalovaspor: Lamont Sean Jones xxx 20, İsmail Kerem Gülmez x, Hüseyin Akın Kandemir x 5, Onur Sonsırma x, Talat Altunbey xx 11, Sercan Topcu x 6, Michael Anthony Morrisson x 6, Şahin Ekmen x, Ali Işık xx 10

Başantrenör: Recep Hakan Yavuz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 6, Burak Can Dilmaç xx, Sertay Gürsu xxx 12, Mert Ulutaş xx 3, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Uğur Dokuyan xxx 2, Bora Hun Paçun xx 8, Keshun Deion Sherrill xxx 21

Başantrenör: Atalay Gemen

1. Periyot: 22-14 Yalovaspor lehine)

Devre: 33-28 (Yalovaspor lehine)

3. Periyot: 42-57 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

(İHA)

Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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