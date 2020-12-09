Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Erkekler Basketbol 1. Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup ettiSalon: 90.
Erkekler Basketbol 1. Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Turgut Işık xx, Muhammed Murat Zafer xx, Hakan Gerey xx
Semt77 Yalovaspor: Lamont Sean Jones xxx 20, İsmail Kerem Gülmez x, Hüseyin Akın Kandemir x 5, Onur Sonsırma x, Talat Altunbey xx 11, Sercan Topcu x 6, Michael Anthony Morrisson x 6, Şahin Ekmen x, Ali Işık xx 10
Başantrenör: Recep Hakan Yavuz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 6, Burak Can Dilmaç xx, Sertay Gürsu xxx 12, Mert Ulutaş xx 3, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Uğur Dokuyan xxx 2, Bora Hun Paçun xx 8, Keshun Deion Sherrill xxx 21
Başantrenör: Atalay Gemen
1. Periyot: 22-14 Yalovaspor lehine)
Devre: 33-28 (Yalovaspor lehine)
3. Periyot: 42-57 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı