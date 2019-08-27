Erkan Sözeri: "Hayatımda ilk defa futbol adına özür diliyorum"

27.08.2019 19:57

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Çağlar Birinci, Muhammed Reis, Mehmet Taş ve Mahmut Boz'un ardından 2 yabancı futbolcu ile daha yolları ayırmayı düşündüklerini söyledi.



Pazar günü sahasında konuk edecekleri Hatayspor hazırlıklarını tesislerde yaptıkları idmanla başlayan yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Erkan Sözeri, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, sonuçtan daha çok kötü mücadeleye takıldığını ifade etti.



Sözeri, maçın ardından 4 futbolcu ile yollarını ayırdıklarını kaydederek, "Futbolda var bu tür ayrılıklar zaman zaman biz zaman zaman futbolcular ayrılıyor. Yönetimle oturduk konuştuk öyle uygun gördük. 4 arkadaşımıza bugüne kadar akıttıkları ter için teşekkür ediyoruz. 4 oyuncu gitti yerine takviyeler olacak. Gidecekler listesine 2 yabancı oyuncuda girebilir şimdi ismini söylemeyeyim. Yapacak bir şey yok performans vermiyorsanız değişim gerekiyor çünkü yarın transfer bittiğinde oyuncu olamazsa ve yine böyle şeyle yaşanırsa bu sefer adresin neresi olacağı biliniyor. O yüzden önlemlerimizi almak zorundayım ben çok zorlu periyotlardan geçtim antrenörlük hayatımda bu ve bundan daha zorlarını gördüm ama bununda üstesinden gelebilecek kapasitemiz var çok şükür. Bunun sezon başı olması bence daha hayırlı oldu diyelim" dedi.



Kötü futbolun sebeplerini araştıracaklarını belirten Sözeri, şöyle devam etti:



"Ben aslında sonuca takılmıyorum, çok kötü mücadeleye takılıyorum. Mağlup olabilirsin ama önemli olan mücadele gücün, mücadele etmen tabi burada bu oyuncuların böyle bir lüksü de yok, şansı da yok ama bunun sebeplerini araştıracağız tabii ki. Bundan sonra antrenmanları biraz daha sabaha alıp oyuncuların dinlenmesini, kendilerine bakmasını sağlamaya çalışacağız."



"Önümüzde çok önemli bir Hatay maçı var" diyen Erkan Sözeri, "Kaybedilmiş hiçbir şey yok daha ligin 2. haftası. Ben antrenörlük hayatımda ilk defa hem böyle bir takım izlemedim hem de izletmedim o yüzden çok üzgünüm. Bu zaman kadar futbol adına hiç özür dilemedim hiç hatırlamıyorum ama biz ne futbol oynayabildik ne koşabildik bu yüzden camiadan, taraftarlarda, Giresun halkından ve özellikle de cefakar yönetimden özür diliyorum takımı ve kendim adına. Bu özürde sadece söylemde kalmayacak Pazar günü Hatay maçında da bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli çalışmaları yapıp en güçlü şekilde maçımıza hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA