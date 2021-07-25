Eriksen'den iyi haber! 1 ay önce sahada kalp krizi geçiren yıldız futbolcu, ailesiyle gezintiye çıktı
EURO 2020'nin hemen başında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Eriksen'e hemen müdahele yapılmış ve bir makine sayesinde hayata döndürülmüştü. Eriksen, eşi ve çocuğuyla gezinti yaparken görüntülendi.
Inter ile geçtiğimiz sezon İtalya'da şampiyonluk yaşayan Eriksen'in sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşanıyor.
Mirror'un haberine göre EURO 2020'deki Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen, hastaneden ayrıldıktan bir ay sonra ailesiyle gezintiye çıktı. Eriksen, eşi ve çocuğuyla birlikte Kopenhag'da görüntülendi.
RAPOR ALMASI LAZIM
Dışarı çıkacak duruma gelen Eriksen'in futbol kariyerine nasıl şekil vereceği ise henüz belli değil.İtalya Futbol Federasyonu, Eriksen'in doktor raporu olmadan Inter'de futbol oynama ihtimalinin olmadığını açıklamıştı.