Eriksen'den iyi haber! 1 ay önce sahada kalp krizi geçiren yıldız futbolcu, ailesiyle gezintiye çıktı

EURO 2020'nin hemen başında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Eriksen'e hemen müdahele yapılmış ve bir makine sayesinde hayata döndürülmüştü. Eriksen, eşi ve çocuğuyla gezinti yaparken görüntülendi.