HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ergün Penbe: Oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsun

'Ben ligin oynanmasından yanayım'Kaptan Nurullah Kaya: Alt liglerle ilgili açıklama bekliyoruzBasın Hakan Canan Can: Maaşlar ödenecekOkan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda futbolcular, alacaklarının ödenmemesi üzerine antrenmanlara...

Ergün Penbe: Oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsun
19.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:13

'Ben ligin oynanmasından yanayım'

Kaptan Nurullah Kaya:  Alt liglerle ilgili açıklama bekliyoruz

Basın Hakan Canan Can: Maaşlar ödenecekOkan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda futbolcular, alacaklarının ödenmemesi üzerine antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Ergün Penbe, "Her kulüpte sıkıntı var. Ama bizim sıkıntımız biraz daha fazla. Benim oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsunlar" dedi.Ligde 43 puanla 7'nci sırada bulunan Tarsus İdmanyurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe ve takım kaptanı Nurullah Kaya, kulüpte düzenledikleri toplantıda sarı lacivertlilerde yaşanan sorunları dile getirdi. Penbe, "Futbolun olduğu her yerde sıkıntı var. Maalesef kulüpler ekonomik boyutu büyük borçlara sahipler. Bu sıkıntı sadece bizim kulübümüzde değil her kulüpte var ister istemez. Ama bizim kulübümüzde bir tık fazla. Ama bizim sıkıntımız biraz daha fazla. Benim oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsunlar. Oyuncu arkadaşlarımız var, teknik ekip arkadaşlarımız var. Hepsiyle telefonla görüşüp, bu bilgileri alabiliyorsunuz. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Belediye Başkanımız sorunlar çerçevesinde çözüm odaklı olmaya çalışıyor, bu zor durumdan nasıl kurtuluruz, yönetim odaklı bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu sıkıntıların çözülmesi için çalışıyoruz" dedi.'PLAY OFF'U ZORLUYORUZ'Play-Off potasının 2 puan gerisinde olduklarını, ligde 6 maçlarının kaldığını anlatan Ergün Penbe, "Matematiksel olarak baktığınız zaman Play-Off'u zorlayan takımlardan birisiyiz ve fikstür avantajına baktığınız zaman kolay maçlarımız var. Ama maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Ben bunları düşünerek bu sorunların çözülmesini istiyorum. Bir an önce takımı psikolojik ve moral olarak kalan 6 maça hazırlamak istiyorum. Ben 6 maç oynanacak diye planımı yapıyorum ve oynanacağına inanıyorum. Bu takım kafa olarak bu maçlara rahat çıkarsa neler yapabileceğini gördük. Zaten son Manisa maçına kadar iyi bir çıkış yakalamıştık. Belki virüs olayı araya girmeseydi önümüzdeki maçları alarak çok iyi bir netice yakalayıp Play-Off'un içinde olacaktık. Bunun yanında Tarsus'a, bu takıma gönül vermiş iş adamları, takıma sahip çıkmak isteyen büyüklerimizin taşın altına ellerini koymaları gerekiyor. Çünkü bu büyük bir kulüp. Futbol, sadece ülkemizde değil dünyada da çok sevilen bir spor. Futbolda sadece iyi şeyler yaptığınızda sizin adınızı anıyorlar ve gündeme geliyorsunuz. Bu takım tarihinde TFF 1'inci Lig'e çıkmamış. Böyle bir şansımız var. Tarsus için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Ekibimizle çok iyi, inanılmaz bir arkadaşlık yakaladık. Ben bunun ekonomik sıkıntılardan dolayı bozulmasını istemiyorum. Tarsus'un bu sıkıntıları aşacak gücü var. Sadece biraz yürek istiyor, taşın altına elinizi koymak istiyor. Yeter ki istesinler, bunu başaracak güçleri var" diye konuştu.'LİG OYNANSIN'Alt liglerin oynanmayacağına yönelik söylentiler olduğunu ancak kendisinin oynanması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Penbe, şunları söyledi: "Süper Lig başladı, TFF 1'inci Lig başlıyor. Bizim ligimizin başlama tarihi 18 Temmuz'a alındı. Bana göre çok geç bir başlama tarihi. TFF 1'inci Lig ile bizim lig birlikte başlatılabilirdi. Bir karar alındı, oynatacaksın veya oynatmayacaksın, bence çok geç kalındı. Kaldı ki bazı takımlar toplandı, bazı takımlar kamplara gittiler ve siz hala bir netice alamadınız, bir sonuç belirleyemediniz. Bu da takımlar adına bence üzücü bir durum. Kampa gitmiş, bir sürü yatırım yapmış takımlar var. Siz bir anda iptal ederseniz onlar dönecekler. Kaldı ki emsal var, oynanan ligler var. İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ligleri oynanıyor. Bunlar vaka olarak bizden çok üst sıralarda olan ülkeler. Onlar başladılar, biz niye başlamayalım? Ben şahsen oynanmasından yanayım ve buradan federasyona seslenmek istiyorum; bir an önce nihai kararı alsınlar ve insanları bilgilendirsinler. Sürüncemede bırakmasınlar. Bir belirsizlik ortamı olmasın, bu çok kötü bir şey. Yatırım yapan bir sürü takım var, ligi neye göre tescil edeceksiniz ya da oynatmayacaksınız? Yatırım yapan, para harcayan takımların hakkını elinden almış olursunuz. Düşme hattındaki takımların küme düşmeme hakkını elinden alıp, küme düşürürseniz bu defa bunlara bir hak doğacak. Birçok takım federasyonu mahkemeye verecek, içinden çıkılamayan büyük sıkıntılar doğacak. Bence en doğru karar oynanması. Tabii ki insan sağlığı ön planda bizim için ama ülke geneline bakıldığında testlerden geçen ve kontrol edilen bir oyuncu grubuyuz."'ALT LİGLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'Takım Kaptanı Nurullah Kaya da alt liglerle ilgili bir açıklama beklediklerini belirtirken, şunları ifade etti: "Ne yapmamız gerektiği, antrenman yapıp yapmamamız gerektiği konusunda henüz net bir açıklama yok. Ligler tescil mi olacak ya da belirli bir sistem mi oluşturulacak, bunları bilmediğimizden dolayı alt ligdeki futbolcu arkadaşlarımızla bir mağduriyet yaşıyoruz. Ben de Ergün hocam gibi federasyonun en kısa zamanda bir karar verip bize deklare etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler takım oyuncuları olarak uzun zamandır maddi zorluklar yaşıyoruz ve bu sene bu zorlukları çok farklı yaşıyoruz. Çok uzun bir süreç oldu, futbolcular ve kulüp personeli olarak çok mağdur durumdayız. Futbolcularda bir çaresizlik söz konusu. Bir an önce somut bir şeyler yapılması gerekiyor. Antrenman konusunda, federasyonun belirsizliği anlamında futbolcular olarak maddi anlamda yaşadığımız krizden kaynaklı olarak bunun çözülmesi adına, inşallah yönetim en kısa zamanda bizi tatmin edici, personelimizi tatmin edici somut çözümlerle bize gelirler. Biz de hala şansımız olan Play-Off'lara kalıp Tarsus İdmanyurdu'nu hiç yaşamadığı bir üst lige çıkmak istiyoruz. Biz bunu yaparken sadece kendimizi değil bu kulübün de geleceğini düşünerek hareket ediyoruz."'MAAŞLAR ÖDENECEK'

Tarsus İdmanyurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can ise "Türkiye'de çok büyük bir sağlık sorunu var. Ekonomik sorunlardan dolayı bir süredir ödemelerden yana bir sıkıntımız oldu. Bu sorunları ve problemleri halletmiş vaziyetteyiz. En kısa zamanda futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetin ve kulüp personelinin maaşları ödenecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Spor
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Ergün Penbe: Oyuncularım evinin kirasını ve taksitlerini düşünmeyecek ki başarılı olsun - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:17:15. #1.15#
title