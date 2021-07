Ergin Ataman: Şampiyonluklar üzerimizde daha büyük sorumluluk yaratacak

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Tabii ki sporda sürdürülebilirlik çok önemli. Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu üzerimizde daha da büyük sorumluluk yaratacak.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Corendon Airlines'ın sosyal medya kanalındaki Sport Talks programına konuk oldu. Euroleague şampiyonluğuna çok büyük emek verdiklerini söyleyen Ataman, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak EuroLeague şampiyonluğu için çok büyük emek verdik. Özellikle 2019 yılında ilk kez oynadığımız EuroLeague finalinden sonra şampiyonluk hep bizim kafamızdaydı. Finale tekrar ulaşacağımıza emindik. Geçtiğimiz sezon ise pandemi sebebiyle sezon iptal oldu EuroLeague'de. Pek çok organizasyon oynanırken EuroLeague oynanmadı. Ancak bunu da 2020 – 2021 sezonu için bir motivasyon kaynağı olarak kullandık. İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik" diye konuştu.

"YARATTIĞIMIZ POZİTİF ATMOSFER, BİZİM İÇİN ŞAMPİYONLUKTAN DAHA DEĞERLİ"Pandemi döneminde gelen şampiyonlukların daha özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Bu durum bizimle ilgili beklentinin çok artmasını da sağladı. Bu beklentiyi karşılayabilmek, Türkiye'de o sevinci görmek harika duygular yaşattı. Halkımızda pandemiden dolayı doğal olarak bir negatif his vardı, böyle bir dönemde bu şampiyonluğu kazanmak daha da özeldi. Ayrıca bu başarının baş aktörleri arasında Türk sporcuların da olması çok güzeldi. Ülkede böyle bir sevinç yaşanmasından dolayı çok mutluyum. Ülkede yarattığımız pozitif atmosfer, bizim için şampiyonluktan daha değerli" ifadelerini kullandı."ELDE ETTİĞİMİZ BU BAŞARIDA CORENDON AIRLINES'IN GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ KATKILARI VAR"Kazandıkları başarılarda Corendon Airlines'ın da büyük katkısının olduğunu söyleyen Ataman, "Biz bu sezona kadar hep tarifeli uçaklarla seyahat ediyorduk. Bu pandemi döneminde, bu kadar yoğun tempoda Corendon Airlines'ın bize takım uçağı desteği vermesi çok değerliydi. Biz EuroLeague'de 41 maç sonunda bu başarıya ulaştık ve her gidişimizde, gelişimizde Corendon Airlines ile birlikte bir aile gibi olduk. Özel uçuş yapmanın oyuncularımızın sakatlıklardan uzak kalmasına da çok pozitif etkileri oldu. Gerçekten değer ortağımız oldular. Ayrıca bize uğurlu da geldiler" şeklinde konuştu."ÜZERİMİZDE DAHA DA BÜYÜK SORUMLULUK OLACAK"Ergin Ataman, gelecek sezonla ilgili olarak ise, "Tabii ki sporda sürdürülebilirlik çok önemli. Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu üzerimizde daha da büyük sorumluluk yaratacak. Çünkü şampiyonluğumuzu korumak istiyoruz. Ayrıca gelecek sezon taraftarlarımızla da tekrar buluşacağız. Şampiyon bir takım olarak taraftarla buluşmak harika olacak. Deplasman maçlarında ise rakiplerimizin taraftarları tarafından şampiyon olarak karşılanacağız" açıklamasında bulundu."CESARET, ÖZGÜVEN VE TECRÜBE"Kariyerindeki başarıların sebebini üç kelime ile özetleyen Ataman, "Kariyerim boyunca elde ettiğim tecrübeler benim için çok öğretici oldu. Özellikle yıldız oyuncularla çalışma ve kadrodaki oyuncuları yıldız haline getirme noktasında bundan hep yararlandım. Başarıya ulaşmak için tecrübenin yanı sıra cesaret ve özgüvene de sahip olmalısınız. Ayrıca en önemli hususlardan biri de adanmışlık. Yaptığınız işi iş olarak görmemek ve bunu hayat tarzı olarak benimsemek çok kritik" ifadelerini kullandı."ANTRENÖRLÜK KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİM AYDIN ÖRS'TÜ"Antrenörlük kariyerinde Aydın Örs'ün çok büyük emeği olduğunu söyleyen Ataman, "Kuşkusuz antrenörlük kariyerimde destekçilerim oldu. Bunların başında da efsane isim Aydın Örs geliyor. Onunla birlikte Anadolu Efes'te 7 sene boyunca çalıştım ve ondan eğitim aldım. İlk baş antrenörlük deneyimimde Ercüment Sunter'in de çok değerli katkıları oldu. Ancak bunlar torpil olarak algılanmasın. Çünkü hem İtalya'da hem de Türkiye'de elde ettiğim başarılar sayesinde hep kulüpler bana teklifte bulundular" şeklinde konuştu."GÜNÜ SAKİN GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUM"Ergin Ataman, günlük rutinleriyle ilgili ise, "Normal günleri sakin geçirmeye çalışıyorum. İstanbul gibi güzel bir şehirde yaşamak da bunu kolaylaştırıyor. Kahvaltıdan sonra biraz yürüyüş yaparım, sonrasında evde çalışırım. Antrenmanlardan yarım saat, bir saat önce kulübümüze giderim. Evde çalışmak benim için çok daha verimli. Antrenmanlardan sonra ise arkadaşlarımla buluşmaya çalışır, programım yoksa da evde dinlenirim. Akşamları ise maç izleyip çalışmayı sürdürürüm. Boş günlerde ise mümkünse şehir dışı seyahatler yapmaya çalışıyorum. Özellikle sıcak havalarda tüm gün denize girmek beni çok rahatlatıyor. Yüzmeyi, denizi çok seviyorum. Soğuk dönemlerde ise iki-üç günlük boşluğum varsa yurtdışında dağ havası alabileceğim yerleri tercih ediyorum" dedi."HEDEFLER BİTMEZ, HİÇBİR ZAMAN TATMİN OLMA"Ergin Ataman, hayat mottosunu ise şöyle özetledi: "Hedefler bitmez, hiçbir zaman tatmin olma. Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu, yılın koçu seçilme gibi duygular çok güzel ama kısa tatilinin ardından durmak olmayacak. Hep yeni hedeflerim olacak."Öte yandan deneyimli başantrenör, sakin müzikleri tercih ettiğini söyleyerek "Daha çok dinlendirici müzikleri seviyorum. Genellikle lounge tarzı. Uçuşlarda ise birinci tercihim Andrea Bocelli. Türk müziği olarak da Sezen Aksu ve Kenan Doğulu'nun favori parçalarını dinliyorum. Müzik her zaman hayatımın içinde" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı