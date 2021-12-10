Ergene Velimeşespor'un rakibi Kahramanmaraşspor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ligin 17. Hafta maçında 12 Aralık 2021 Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Kahramanmaraşspor takımını konuk edecek.

Karşılaşmada Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak, yardımcılıklarını ise Ordu bölgesi hakemlerinden Metin Yalçın ile Bayburt bölgesi hakemi Volkan Kaan Topal yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Ardahan bölgesinden Doğu Yılmaz görev alacak.

Daha önce Ergene Velimeşespor'un 3 maçında düdük çalan hakem Alpaslan Şen'in yönettiği karşılaşmalarda Ergene Velimeşespor 8 Aralık 2019 tarihinde Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda BB Bodrumspor takımını 2 - 1 mağlup ederken 11 Nisan 2021 tarihinde oynanan maçta İstanbul deplasmanında Sancaktepe takımına 3 - 1, bu sezon 27 Ekim 2021 tarihinde yine İstanbul deplasmanında İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 5 - 0'lık skorla sahadan mağlup ayrılan taraf olmuştu.

Ergene Velimeşepor ile Kahramanmaraşspor takımları daha önce 3 kez karşı karşıya gelmiş bu maçların biri Velimeşe'de ikisi ise Kahramanmaraş'ta oynanmış Velimeşe'deki maçı Ergene Velimeşespor kazanırken Kahramanmaraş'ta oynanan iki maçtan birini ev sahibi ekip birini de Ergene Velimeşespor takımı kazanmıştı.

12 Aralık 2021 Pazar günü saat 13.00'de başlayacak olan karşılaşma öncesi Ergene Velimeşespor geride kalan maçlarda topladığı 11 puanla 20 takımlı grupta 17. sırada yer alırken Kahramanmaraşspor ise 6 puanla 19. sırada yer alıyor. - TEKİRDAĞ